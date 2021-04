La piattaforma di contenuti in streaming più utilizzata al mondo, Netflix, ha recentemente deciso di modificare leggermente la grafica dei profili dedicati ai bambini, ovvero i profili Kids.

I profili per bambini di Netflix consentono di filtrare l’enorme catalogo e mostrare solo show e film adatti ai più piccoli. Il colosso dello streaming ha annunciato una nuova grafica più intuitiva proprio per questo genere di profili. Scopriamo maggiori dettagli.

Netflix Kids cambia grafica, sarà più intuitiva per i bambini

Nella prima riga, chiamata “Preferiti”, saranno presenti gli show più apprezzati dai bambini, abbelliti dalle immagini dei protagonisti, in modo tale da rendere più riconoscibile un film o una serie a colpo d’occhio. I titoli presenti in questa categoria non saranno esclusivamente originali Netflix, ma qualsiasi show del catalogo potrà farne parte.

Michelle Parsons, product manager per bambini e famiglia di Netflix, ha dichiarato “volevamo rappresentare un titolo nel modo in cui i bambini lo riconoscono maggiormente: attraverso i personaggi“. La nuova interfaccia è in rollout in questi giorni sulla versione TV dell’app Netflix e, nei prossimi mesi, arriverà anche su smartphone, tablet e sito web.

Vi ricordo che la piattaforma Netflix propone ogni mesi dei nuovi contenuti, che ovviamente, andranno a sostituire altri contenuti da molto tempo sulla piattaforma. I titoli più attesi per questo mese sono The Circle 2, un esperimento sociale online in cui i concorrenti flirtano, fanno amicizia e cambiano identità per un montepremi complessivo di 100 mila dollari. Questo è solamente un titolo tra i tantissimi proposti per questo mese.