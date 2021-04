In queste ore è arrivata la conferma ufficiale che Apple ha pianificato un evento che si terrà il prossimo 20 aprile. Il brand della Mela ha confermato che il keynote sarà intitolato “Spring Loaded” e permetterà di scoprire i nuovi device dell’azienda.

La notizia è stata lanciata in un modo piuttosto curioso. Infatti, si può chiedere a Siri: “Quando si terrà il prossimo evento di Apple?“ e l’assistente vocale risponderà proprio indicando il 20 aprile.

Considerando l’attuale situazione della pandemia, l’evento si terrà ad Apple Park e sarà trasmesso in streaming sul sito ufficiale dell’azienda. L’ora di inizio è fissata alla 10:00 ora del Pacifico che corrispondono alle 19:00 ora Italiana.

Al momento, l’azienda di Cupertino non ha confermato quali device saranno i protagonisti del keynote. La locandina riporta solo il titolo dell’evento “Spring Loaded” e la data. Tuttavia, il logo utilizzato sul poster lascia intendere che ci potrebbe essere qualcosa legato ad Apple Pencil.

Stando alle indiscrezioni emerse nei giorni scorsi, i protagonisti assoluti saranno i nuovi iPad Pro da 11 e da 12.9 pollici. In particolare, il brand della mela potrebbe presentare una versione totalmente rivoluzionata del tablet con la diagonale più ampia. Gli analisti indicano che il device avrà il display Mini-LED che andrà a sostituire i tradizionali LCD per una risoluzione maggiore e una resa cromatica migliore.

Inoltre, potrebbero arrivare i nuovi iPad Mini con un display più grande e le tanto attese AirTags. Il keynote potrebbe anche servire per lanciare le tanto attese Airpods di terza generazione e magari anticipare i nuovi iMac e MacBook. Insomma, le attese per l’evento Apple sono altissime e non resta che attendere per scoprire maggiori dettagli.