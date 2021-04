La nuova offerta WindTre GO 50 Fire + Digital Limited Edition è disponibile a un costo di rinnovo di soli 6,99 euro al mese per tutti i clienti Iliad che decidono di effettuare la portabilità del loro numero. Attraverso la sua nuova tariffa operator attack, il gestore WindTre permette di ottenere ogni mese i seguenti contenuti:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati

WindTre: come attivare l’offerta con 50 GB effettuando la portabilità da Iliad!

L’offerta WindTre GO 50 Fire + Digital Limited Edition non prevede alcun costo di attivazione. I nuovi clienti, dunque, possono ottenerla sostenendo una spesa iniziale che comprende esclusivamente la nuova SIM, la quale prevede una spesa di soli 10,00 euro; e il costo del primo rinnovo anticipato, pari a soli 6,99 euro.

L’attivazione della tariffa può essere effettuata attraverso il sito ufficiale dell’operatore che consente di acquistare la SIM online, richiedere il cambio gestore e portare a termine l’attivazione in pochi passaggi.

Le spese previste potranno essere saldate tramite credito residuo e, al fine di ricaricare la SIM in pochi istanti, sarà possibile scaricare gratuitamente l’app ufficiale WindTre che consente di effettuare la ricarica in maniera sicura; di gestire la propria tariffa e monitorare i consumi effettuati. Tramite l’app, inoltre, è possibile richiedere assistenza in qualsiasi momento.

WindTre tutela i suoi clienti da qualsiasi spesa imprevista e a tal proposito blocca automaticamente tutti i servizi a sovrapprezzo includendo nel costo di rinnovo tutti i servizi utili, come il servizio di segreteria telefonica e la navigazione hotspot.