Microsoft ha rivelato che la sua piattaforma di videoconferenze online, Teams, riceverá presto un aggiornamento progettato per supportare PowerPoint. La nuova funzionalitá PowerPoint Live consentirá ai relatori di avviare le presentazioni direttamente in una riunione di Microsoft Teams senza la necessitá di condividere lo schermo con il pubblico.

PowerPoint Live è disponibile per gli utenti del programma Office Insider, con un’implementazione piú amplia prevista per la fine dell’anno. Avviare una presentazione é semplice: basterá cliccare sul nuovo pulsante “Presenta in team” in PowerPoint per consentire al relatore di utilizzare diverse app e finestre senza che il suo pubblico veda nulla.

Microsoft Teams potrá utilizzare il nuovo servizio PowerPoint Live

I relatori potranno inoltre utilizzare un’unica finestra per occuparsi delle diapositive, delle note e della chat. L’accesso alla finestra di chat direttamente accanto alla presentazione aiuta i relatori a non perdere domande importante e consentire ai partecipanti di fare clic su collegamento ipertestuali e video.

É anche possibile personalizzare l’aspetto della presentazione al pubblico. L’aggiornamento per Teams aiuterá a sviluppare webinar piú interattivi, con un massimo di 1000 partecipanti. L’update offrirá strumenti come registrazione personalizzata, opzioni di presentazione avanzate e controlli host come la possibilitá di disattivare chat e video dei partecipanti.

Il mese scorso, Microsoft ha affermato che l’integrazione di PowerPoint Live potrebbe ridefinire l’esperienza di presentazione e migliorare il tasso di coinvolgimento. Il gigante della tecnologia sta ancora testando PowerPoint Live in Teams e gli utenti devono soddisfare i seguenti requisiti per provare la funzionalità: usare l’ultima versione di Microsoft Teams, archiviare la presentazione su OneDrive o SharePoint ed utilizzare lo stesso account per Office e Teams.