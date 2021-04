Negli ultimi mesi Zoom è diventato molto popolare tra le persone che utilizzano le videoconferenze per lavoro e non solo. Uno dei motivi della popolaritá della piattaforma è stata la possibilitá di condividere rapidamente un codice che poteva essere utilizzato per avviare o partecipare ad una chiamata liberamente. Questo codice poteva essere condiviso con chiunque.

Ora, sembra che Microsoft Teams stia finalmente entrando in azione utilizzando la stessa funzionalitá per rendere le cose piú semplici agli utenti. La funzionalitá, che é ancora in fase di sviluppo, inizierá ad essere distribuita a maggio 2021 per gli utenti Web, desktop e mobile. La funzione consentirá dunque agli utenti di Microsoft Teams di partecipare ad una riunione inserendo un codice digitale.

Microsoft Teams: preparatevi ad accogliere l’aggiornamento su Web, dekstop e mobile

In base alla roadmap di Microsoft 365, tutte le riunioni avranno un ID riunione assegnato automaticamente. Questo permetterá agli utenti di entrare direttamente in riunione, offrendo un modo piú sicuro di interagire con la piattaforma. Inoltre, gli inviti saranno piú facili da condividere sui social media e le app di messaggistica.

Microsoft dovrá assicurarsi di mantenere le chat di Teams protette. Infatti, gli utenti di Zoom in tutto il mondo sono stati colpiti da hacker che si infiltravano in chiamate private, mostrando spesso contenuti per adulti e immagini odiose ai partecipanti. La pratica è diventata cosí grave che un tribunale degli Stati Uniti ha definito la pratica un reato federale e Zoom è stato costretto a migliorare i suoi processi di sicurezza per proteggere gli utenti.