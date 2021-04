Age of Empires IV debutterà in autunno su Steam e Xbox Game Pass ma gli appassionati non dovranno attendere ancora a lungo per testare il titolo. In queste ore infatti, è arrivata la conferma che il gioco potrà essere provato in anteprima con una closed beta.

Gli sviluppatori di Relic Entertainment e Micosoft hanno tenuto un evento intitolato Age of Empires: Fan Preview in cui hanno svelato molti dettagli sul titolo in arrivo. La più importante è certamente la beta riservata ai membri della piattaforma Age Insider che potranno provare in anteprima il nuovo titolo strategico.

L’evento ha permesso di scoprire alcune delle novità in arrivo su Age of Empires IV. Il gioco permetterà scegliere tra otto fazioni diverse da comanda per ottenere il dominio sul territorio. Tra queste spicca l’introduzione del Sultanato di Delhi che potrà contare su unità da combattimento uniche come gli “Elefanti Armati”.

Age of Empires IV farà impazzire gli appassionati dei videogiochi strategici

La campagna principale di Age of Empires IV sarà suddivisa in quattro parti e permetterà di affrontare le grandi battaglie dell’antichità. La prima parte della sfida in singolo permetterà di rivivere le gesta di Guglielmo il Conquistatore che si batté per la conquista dell’Inghilterra .

Inoltre, il nuovo capitolo non è l’unica novità in arrivo nel corso dei prossimi mesi. Il nuovo gioco della saga sarà accompagnato anche da alcuni contenuti pensati per i precedenti titoli che arricchiranno ulteriormente l’esperienza di gameplay.

In particolare, a giovare di nuove espansioni saranno Age of Empires II e Age of Empires III in versione Definitive Edition. Per il primo gioco arriverà il DLC intitolato “Dawn of the Dukes” mentre per il secondo arriverà l’espansione che introdurrà gli Stati Uniti.