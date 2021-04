Durante il recente Investor Day 2020, Disney ha svelato i propri piani per le nuove serie in arrivo. La piattaforma Disney+ accoglierà tantissime produzioni a tema Star Wars, uno dei franchise che più stanno donando lustro al servizio di streaming.

Le produzioni originali andranno ad arricchire l’universo creato da George Lucas, creando connessione profonde con la Saga deli Skywalker. Infatti, Disney ha grandi piani per Star Wars e gli spettatori non vedono l’ora di scoprirli.

Secondo una recente indiscrezione, la voglia di Star Wars da parte dei fan sarà colmata a partire da dicembre 2021. A cavallo tra la fine dell’anno in corso e l’inizio del prossimo arriverà “The Book of Boba Fett“. La storia avrà come protagonista il famoso cacciatore di taglie e si configurerà come uno spin-off di “The Mandalorian“.

Proprio il Mandaloriano interpretato da Pedro Pascal potrebbe tornare con la terza stagione dello show non appena saranno trasmette tutte le puntate di “The Book of Boba Fett“. La prima puntata della terza stagione è attesa per febbraio 2022 e le due serie potrebbero essere profondamente legate e procedere con una narrazione in parallelo.

Tante serie a tema Star Wars sono in arrivo su Disney+

Pure speculation but based on some things we’ve heard here’s what I think the Star Wars schedule will be like in 2022: December 2021-February 2022: Boba

February-April: Mando 3

April-June: Kenobi

June-August: Andor

September-November: Bad Batch 2

November-January: Ahsoka pic.twitter.com/oSAIAzxISa — Corey Van Dyke (@Corey_WolfPack) April 8, 2021

A partire da aprile 2022 toccherà a “Star Wars: Obi-Wan Kenobi“. La serie vedrà il ritorno di Ewan McGregor e di Hayden Christensen che riprenderanno i loro storici ruoli. Per giugno 2022 invece è atteso il debutto di “Andor“, una serie che si preannuncia come un prequel di Rogue One e si concentrerà sulla creazione della Ribellione.

Su Disney+ troveranno spazio anche le serie animate con l’arrivo della seconda stagione di “The Bad Batch”. Questa produzione sarà uno spin-off del riuscitissimo “The Clone Wars” e permetterà di rivedere alcuni tra i personaggi più amati di Star Wars. Il debutto è atteso a partire da settembre 2022 e sarà seguito da un altro attesissimo prodotto.

Il prossimo anno a tema Star Wars sarà concluso da “Ahsoka“ che potrebbe configurarsi come un ulteriore spin-off di “The Mandalorian“. Tuttavia, al tempo stesso, potrebbe continuare le vicende narrate nel prodotto di animazione “Rebels“.