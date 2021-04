CoopVoce, operatore virtuale su rete TIM 4G, ha deciso di prorogare fino alla fine del 2021 la possibilità di sottoscrivere il suo servizio ViviBici.

Grazie a quest’ultimo è attualmente possibile convertire i chilometri percorsi in bici, a piedi o di corsa in traffico dati extra gratuito, fino ad un massimo di 10 Giga al mese. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

CoopVoce proroga ViviBici fino alla fine dell’anno

L’operatore virtuale di Coop Italia consentirà quindi ai suoi clienti di continuare a sottoscrivere il servizio ViviBici ancora fino al 31 Dicembre 2021, salvo eventuali cambiamenti. Il servizio si attiva semplicemente scaricando e installando l’app ViviBici sul proprio smartphone, possibile sia su Google Play Store per Android che su Apple App Store per iOS.

Per l’attivazione del servizio si dovrà poi inserire il proprio numero di telefono nella sezione Servizio ViviBici dell’app, abilitando anche la propria posizione per la geolocalizzazione del proprio dispositivo. Con le attuali condizioni, valide per le attivazioni di ViviBici effettuate dal 24 Febbraio 2020 in poi, di base è possibile accumulare 10MB di traffico dati per ogni Km Voce effettuato, fino ad un massimo di 2 Giga gratuiti ogni mese, ma le condizioni realmente applicate saranno quelle indicate sul sito CoopVoce, nella pagina dedicata a ViviBici.

Dunque, poiché sulla suddetta pagina viene riportato che è ancora presente la promozione, disponibile ormai da diversi mesi, attualmente grazie a ViviBici i clienti CoopVoce possono accumulare 20MB di traffico dati per ogni Km Voce effettuato, fino ad un massimo di 10 Giga gratis ogni mese. Vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.