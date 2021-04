Il nuovo volantino di Unieuro porta con sé sconti praticamente mai visti prima d’ora, con prezzi sempre più bassi e convenienti, tra i quali gli utenti si ritrovano a poter scegliere, godendo nel contempo di importanti riduzioni sul listino originario.

Valida ufficialmente fino al termine della giornata odierna, la campagna promozionale promuove la possibilità di mettere le mani su prodotti dall’eccellente qualità generale, riuscendo nel contempo a garantire l’accesso praticamente in ogni negozio sparso per il territorio nazionale, nonché direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Tutti gli acquisti effettuati sfruttando l’e-commerce, lo ricordiamo, sono da considerarsi con spedizione gratuita per gli ordini del valore superiore ai 49 euro, senza distinzioni o limitazioni in merito alle categorie dei prodotti coinvolti.

Unieuro: le offerte hanno prezzi convenienti

Spendere poco con Unieuro è davvero semplice, anche se i top di gamma sono coinvolti solamente di “striscio”, rispetto a tutti gli altri prodotti della telefonia mobile. Gli sconti più importanti sono difatti applicati su modelli il cui prezzo finale si aggira attorno ai 399 euro, e parliamo a tutti gli effetti di Realme 8 Pro, attualmente in vendita a 299 euro, come anche Motorola E7 Plus, disponibile a 139 euro, oppure Oppo Reno 4 a 399 euro, Xiaomi Mi 11 Lite a 349 euro.

Volendo invece puntare in alto, ricordiamo essere presente il Samsung Galaxy S20 FE, il cui prezzo attuale si aggira attorno ai 519 euro, per la versione sbrandizzata con garanzia di 24 mesi.