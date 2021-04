Le banche senza alcun dubbio sono le custodi indiscusse di tutte le risorse economiche degli utenti, anche delle nazioni stesse, avere un conto corrente dove depositare i propri risparmi è infatti diventato necessario nel mondo attuale, dal momento che lo strumento bancario, consente di accedere ad un ampio mondo di possibilità, come mutui e finanziamenti.

Ovviamente c’è chi adopera il conto come deposito per mettere al sicuro i propri risparmi dai classici furti d’appartamento, cosa che però ovviamente attrae l’occhio di chi a quei soldi ci punta in modo poco legale, stiamo ovviamente parlando di hackers e truffatori, che resisi conto dell’impossibilità di attaccare direttamente le banche, hanno deciso di cambiare target e puntare agli utenti, cercando di rubare loro le credenziali di accesso al conto per carpirne il contenuto.

SMS di phishing

Ovviamente in questo contesto entra in gioco il phishing, una metodica di truffa pensata per ingannare chi legge e portarlo consegnare di sua spontanea volontà le credenziali, con esiti ovviamente infausti.

Come potete ben leggere in questo caso si tratta di un SMS pensato per colpire gli utenti Intesa Sanpaolo, nel dettaglio il corpo testo avvisa del blocco del conto corrente, da risolvere procedendo allo sblocco da effettuare su un link indicato in basso.

Inutile stare a dire che il modus operandi caratteristico del phishing è palese, quel link infatti rimanda ad una falsa area clienti di Intesa Sanpaolo ove le vostre credenziali verrebbero copiate in pochi secondi, inviate agli hackers con conseguente perdita del conto corrente e del suo contenuto.