Expert vuole continuare a sorprendere, permettendo a tutti gli utenti di raggiungere un risparmio incredibile, con il proprio volantino che promette un regalo con ogni acquisto effettuato, anche senza essere costretti a raggiungere un determinato livello di spesa.

La campagna promozionale, come sempre accade quando parliamo di Expert, risulta essere disponibile per tutti sia in negozio che sull’e-commerce dell’azienda; l’unica cosa da sapere riguarda la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, indipendentemente dalla tipologia del prodotto acquistato o dal quantitativo dell’ordine.

Nel momento in cui verranno comunque scelti televisori o elettrodomestici tra i contrassegnati, in cambio Expert consegnerà in cassa la macchina per il caffè Borbone, con annesse 130 cialde gratis, per un valore commerciale totale che si aggira attorno ai 130 euro. L’omaggio verrà consegnato nell’immediato, senza attese aggiuntive.

Expert: nuove occasioni con tanti prezzi bassi

Ad affiancare una soluzione di base decisamente interessante ed invitante, troviamo comunque un buonissimo quantitativo di offerte Expert di livello decisamente elevato, sebbene siano interamente rivolte verso la fascia intermedia della telefonia mobile.

I prodotti maggiormente interessanti, tra quelli in offerta, sono chiaramente Huawei P40 Lite 5G, Xiaomi Redmi Note 9T, Huawei P40 lite, Xiaomi Mi 10T, Samsung Galaxy A32, Vivo 20s, Huawei P40, Realme 7 Pro, Motorola G30 e similari.

Il volantino expert chiaramente riserva particolari sorprese anche legate ad altre e differenti categorie merceologiche, per non perdere di vista nemmeno uno sconto, consigliamo caldamente la visione delle pagine sottostanti.