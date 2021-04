Esselunga propone al pubblico italiano un volantino assolutamente in grado di dire la propria nel mercato della rivendita di elettronica in Italia, portando con sé inoltre tantissime occasioni da non lasciarsi sfuggire, nell’idea di cercare di spendere il meno possibile.

A differenza dello Speciale Multimediale o dell’offerta tech, le promozioni correnti sono racchiuse direttamente all’interno del normale volantino in cui possiamo trovare anche i beni di prima necessità, ricordandone comunque la validità esclusiva nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, e non online sul sito ufficiale dell’azienda stessa.

I migliori codici sconto Amazon sono disponibili gratis sul nostro canale Telegram ufficiale, cliccate qui per scoprirli in esclusiva.

Esselunga: quali sono le occasioni più interessanti

Il prodotto su cui Esselunga ha indubbiamente focalizzato la propria attenzione, è il Realme 7i, uno smartphone decisamente economico, pensato per gli utenti che vogliono spendere poco e godere ugualmente di discrete prestazioni, dotato di un processore octa-core con 4GB di RAM, il sistema operativo Android 10 con personalizzazione grafica legata alla Realme UI, ma anche una batteria ampissima, rappresentata da un componente da addirittura 6000mAh, in grado di renderlo a tuti gli effetti un battery phone.

Il suo prezzo risulta essere chiaramente alla portata della maggior parte di noi, basteranno 149 euro per acquistarlo in versione completamente no brand, con garanzia legale della durata di 24 mesi e 64GB di memoria interna.

Il volantino Esselunga promette anche altre offerte ugualmente interessanti ed allettanti, per questo motivo raccomandiamo la visione delle pagine che abbiamo inserito per voi direttamente nell’articolo.