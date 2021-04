Iliad continua a far sognare gli utenti: nuova promo da 100GB con il 5G in regalo

Anche per i gestori più famosi all’interno del panorama della telefonia mobile risulta difficile battere un provider come Iliad. Il merito è della grande intraprendenza ma soprattutto della caparbietà di questo gestore, il quale fin dal primo giorno ha stabilito il suo ritmo.

Offerte con prezzi molto bassi e con tanti contenuti disponibili: questi sono stati i principali aspetti che hanno reso grande il provider proveniente dalla Francia. Iliad dimostra ancora una volta di avere a disposizione le migliori offerte mobili sul mercato attuale, il quale vede l’azienda collocata al quarto posto con 7 milioni di utenti attivi. Le sue offerte, ancora disponibile sul sito ufficiale fin dal primo giorno, accolgono però adesso una nuova promozione. In realtà non si tratta altro che di quella promo vista a marzo che tutti hanno desiderato, ma con un nome diverso.

Iliad: gli utenti ora possono sottoscrivere la promo che volevano, ecco la Giga 100

Durante lo scorso mese di marzo tutti erano rimasti estasiati dal lancio di una nuova promo in casa Iliad. Stiamo parlando di quella Flash 100, la quale era arrivata anche nelle pubblicità ad ogni ora.

Oggi tutti coloro che non sono riusciti a sottoscrivere l’offerta in quel periodo, potranno rifarsi mettendo le mani sulla stessa promo che prende il nome di Giga 100. Non è cambiato proprio nulla: minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili, SMS illimitati verso tutti e 100 giga di traffico dati per navigare sul web. Questi i contenuti della promo che costa solo 9,99 € ogni mese con il 5G in regalo da parte di Iliad.