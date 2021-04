Iliad: c'è una nuova offerta da 100 giga che qualcuno ciò conosceva

Grazie al suo gran seguito Iliad sta dimostrando di essere uno dei gestori più scelti sul mercato della telefonia mobile italiana. Il merito sta sicuramente nelle sue promozioni, le quali sono portatrici sia di risparmio che di grande quantità. A non essere sottovalutata e poi chiaramente la qualità, la quale è cresciuta estremamente negli ultimi anni.

Tutti gli scettici che inizialmente credevano che questo gestore potesse essere uno dei prossimi a svanire nel nulla, devono oggi ricredersi. Infatti anche le persone più restie a valutare una delle offerte di Iliad, oggi si ritrovano tra gli utenti del noto provider. Inoltre ci sarebbe una promozione scaduta lo scorso mese di marzo che sarebbe ritornata in altre vesti per continuare a concedere tanti contenuti e il 5G gratis.

Iliad cambia il nome alla Flash 100 con Giga 100: ecco quanto costa e cosa include

Anche in questo caso Iliad riuscirà a concedere ai suoi utenti una promo di primo livello. Si tratta della nuova Giga 100, la quale in realtà non è altro che la Flash 100 ma con un altro nome.

Gli utenti riescono infatti a vedere sul sito ufficiale questa promo, la quale con soli 9,99 rappresenta una grande opportunità. Pagando questa cifra mensilmente si possono ottenere infatti minuti senza limiti verso tutti i provider fissi e mobili italiani, SMS senza limiti verso tutti e 100 giga di traffico dati per navigare in rete ogni mese. Il tutto utilizzando il 5G che viene concesso in regalo proprio da Iliad. Ricordiamo che non ci saranno rimodulazioni future per quanto concerne le promo del gestore.