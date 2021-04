L’attore che interpreta Luther nella serie The Umbrella Academy, ossia Tom Hopper, ha recentemente aggiornato i fan su come stanno procedendo le riprese della fiction, le quali sono iniziate a febbraio, in base a ciò che aveva precedentemente annunciato Elliot Page. Ci duole comunicarvi, però, che la fine delle riprese pare essere ancora lontana. Hopper, tuttavia, ha detto che varrà la pena aspettare:

“Voglio solo che sappiano che se hanno amato le prime due stagioni, abbiamo alzato la posta, alla grande, e se il fattore divertimento è aumentato, penso che anche il fattore wow sia cresciuto. Credo che si innamoreranno ancora di più di questi personaggi.”

The Umbrella Academy: il Covid ha fatto tardare le riprese

C’è da dire che gli sceneggiatori non hanno ancora finito di scrivere la stagione, anche se lo stesso Hopper ha dichiarato che ha avuto una buona parte delle sceneggiature. È chiaro che tutti i ritardi del caso sono dovuti all’emergenza Covid-19:

“Penso che abbia permesso loro di avere un po’ di tempo extra, anche perché abbiamo avuto il rinnovo nel mezzo di tutto questo caos. Quindi gli scrittori, da quel punto di vista, hanno avuto un vantaggio. Ma ora è gli è solo permesso di rifinire gli script, quindi quelli che stiamo ottenendo ora sono davvero speciali.”

Durante il mese di gennaio, Netflix aveva svelato gli attori che si cimenteranno nei vari ruoli della Sparrow Academy: Justin Cornwell, Britne Oldford, Jake Epstein, Genesis Rodriguez e Cazzie David. Ci sarà anche Justin H. Min all’interno del cast, personaggio che precedentemente era morto. La seconda stagione era finita con i protagonisti che tornavano nel loro presente, andando a scoprire che però la loro dimensione temporale non era più la stessa di prima.