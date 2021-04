Con il crescere delle vendite di OnePlus 9 Pro sta decisamente salendo anche il numero di utenti che segnalano grossi problemi di funzionamento, dovuti a un eccessivo surriscaldamento del terminale.

Questo surriscaldamento impedisce di utilizzare tutte le funzioni. Tra i primi a segnalare i problemi c’è Artem Russakovskii di Android Police, noto per la sua “fortuna” nel trovare smartphone difettosi, ma le segnalazioni sono davvero tante. Scopriamo maggiori dettagli.

OnePlus 9 Pro ha problemi di surriscaldamento

Sono già una decina le pagine del thread unificato sul forum ufficiale di OnePlus, dedicate alla segnalazione di problemi a OnePlus 9 Pro. oltre al surriscaldamento tengono banco anche problemi di autonomia e di ricarica, che a quanto pare necessitano di un pronto intervento da parte del produttore cinese.

Il problema del surriscaldamento è particolarmente fastidioso in quanto va a coinvolgere anche la fotocamera, che non può essere utilizzata finché la temperatura non torna a livelli accettabili. Anche se il rialzo delle temperature non è una situazione così rara, soprattutto durante le sessioni di gioco o di registrazione/riproduzione video, la situazione di OnePlus 9 Pro sembra più frequente, in particolare utilizzando la fotocamera.

OnePlus ha fatto sapere, attraverso un portavoce, di essere a conoscenza della problematica e di aver già iniziato a sviluppare una serie di patch per risolvere, si spera in maniera definitiva, la situazione. Non vi resta che attendere i prossimi aggiornamenti di sistema che dovrebbero essere rilasciati nel corso delle prossime settimane.