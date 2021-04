Tokyo

Indimenticabile, impaziente, completamente folle, instabile, impulsiva, ingestibile. Tokyo è uno dei personaggi che più è mutato nel corso delle stagioni di La Casa di Carta. La protagonista soprattutto nella quarta season ha avuto un cambiamento sostanziale: da persona irrazionale e incapace di gestire le proprie emozioni, dopo la fine della relazione con Rio e la morte di Nairobi, è diventata una donna tosta e indipendente pronta a sacrificarsi per tutti.

Lisbona

Anche Lisbona, meglio conosciuta come Ispettore Murillo, affronta un cambiamento sostanziale. La donna per amor del Professore (e non solo), alla fine della terza stagione abbandona il suo vecchio ruolo e si unisce alla banda. Raquel è una vera e propria Lara Croftdei giorni nostri.

Alicia Sierra

La più odiata de La Casa di Carta è senza dubbio Alicia Sierra. Una vera e propria contraddizione assoluta tra aspetto fisico e personalità diabolica. La donna, che grazie ai suoi lunghi capelli rossi raccolti in una coda, il pancione di 8 mesi e il chupa chups in bocca, nasconde uno spirito malvagio e astuto. Nella quarta stagione Alicia Sierra, determinata verso il suo obbiettivo, pur di incastrare il Professore si distacca dai servizi segreti. Chissà cosa succederà nella quinta stagione!