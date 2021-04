Il volantino Euronics supera abbondantemente le aspettative dei consumatori alla ricerca della migliore campagna promozionale per accedere a smartphone di ultima generazione, al giusto prezzo finale di vendita, e quindi senza essere minimamente costretti a spendere cifre troppo elevate.

Come da prassi, anche in questo caso la soluzione di Euronics non è disponibile su tutto il territorio nazionale, ma risulta essere strettamente limitata ai negozi di proprietà del socio Euronics Bruno. Gli acquisti, è importante ricordarlo, non possono essere completati altrove o sul sito ufficiale. Tutti coloro che spenderanno comunque più di 199 euro, potranno eventualmente richiedere la rateizzazione senza interessi, con versamento della prima rata a partire dalla mensilità di Giugno 2021.

Euronics: quali sono gli sconti più interessanti

Gli sconti del volantino Euronics più interessanti, che ricordiamo essere disponibili fino al 14 aprile 2021, passano per la fascia intermedia della telefonia mobile, qui si possono scovare ottime occasioni da non trascurare.

I più recenti riguardano chiaramente Samsung Galaxy A72, in vendita alla modica cifra di 499 euro, ma anche Samsung Galaxy A52 a 379 euro o Galaxy A32 a 279 euro. Volendo risparmiare al massimo, godendo ugualmente di discrete prestazioni generali, sarà possibile pensare di mettere le mani su un Oppo A72, attualmente disponibile all’acquisto a 169 euro.

Se interessati invece ai top di gamma, segnaliamo la presenza di Xiaomi Mi 11, in vendita al prezzo standard di 899 euro, e tutti i nuovissimi Samsung Galaxy S21. La campagna promozionale riserva ottime sorprese anche legate ad altre categorie merceologiche, scopritele subito nelle pagine sottostanti.