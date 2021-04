Uno dei contenuti forse più attesi dell’anno sulla piattaforma Netflix è senza ombra di dubbio la seconda metà della quinta stagione di Lucifer, otto episodi davvero attesissimi che faranno da completamente ai primi otto già rilasciati lo scorso 21 Agosto, in attesa ovviamente delle riprese della sesta di stagione già confermata.

La seconda metà arriverà come dichiarato ufficialmente il 28 di Maggio e porterà con se tutte le risposte che i fan stanno cercando, in merito soprattutto all’epilogo delle vicende con la detective e all’evoluzione dei fatti narrati riguardanti i tre fratelli interrotti da dio in persona nella battaglia finale.

Ovviamente la caccia alle news è più viva che mai, i fan tengono sotto scandaglio ogni possibile fonte, dai profili Instagram degli attori fino a quello ufficiale Netflix.

Le news sul trailer della serie

A quanto pare alcune piccole briciole sono state elargite direttamente dallo showrunner della serie TV, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al trailer che ovviamente non tarderà ad arrivare, eccole qui riportate fedelmente:

Ve la farete tutti sotto quando vedrete quel trailer, è fantastico a dir poco” ha dichiarato Joe henderson durante una recente intervista con World Balloon, proseguendo poi “Voglio dire, la stagione in sé è già fantastica, ma quando getterete lo sguardo sul trailer… Avverto tutti quanti che conterrà qualche spoiler che potreste non voler vedere, ma non tale da rovinare l’esperienza Lucifer, sarà solo un’aggiunta all’hype secondo me, lo stavo guardando giusto di recente e ho pensato: ‘Abbiamo fatto tutte queste cose in 8 episodi? Amazing!’”