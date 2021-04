Gli sconti attivati da Carrefour, e resi disponibili in tutti i punti vendita sul territorio nazionale, puntano a semplificare la vita dei vari utenti che al giorno d’oggi vorrebbero comunque cercare di spender sempre meno sui vari acquisti effettuati nei negozi di elettronica, e non solo.

La campagna promozionale risulta essere disponibile in esclusiva nei negozi sparsi per il territorio nazionale, con possibilità di mettere le mani su una garanzia per 24 mesi, e nel contempo anche un finanziamento senza interessi, solo nel momento in cui la spesa complessiva supera i 199 euro. Tutti i prodotti sono commercializzati in versione no brand, di conseguenza gli aggiornamenti verranno rilasciati direttamente dai produttori, e non dagli operatori telefonici.

Carrefour: che offerte e che prezzi bassi

Da Carrefour gli utenti possono mettere le mani su prodotti sempre più interessanti, anche legati alla fascia alta della telefonia mobile; in particolare sono disponibili dispositivi del calibro di iPhone 12, il top di gamma assoluto della nuova generazione di casa Apple, al prezzo finale di 819 euro, nella variante con 64GB di memoria interna.

In caso contrario è possibile affidarsi interamente al mondo Android, per godere di prodotti molto più economici, quali possono essere Xiaomi Mi 10 Lite, disponibile all’acquisto a 259 euro, passando anche per Galaxy A32, il cui prezzo si aggira attorno ai 269 euro, senza dimenticarsi di Motorola G9 Power o di Oppo A15.

