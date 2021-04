Riverdale 5: la serie tv è già su Premium Stories, ma quando arriverà su Netflix?

4 marzo 2021: è questa la data d’uscita della quinta season di Riverdale (o almeno, di una parte dello show) su Premium Stories. Da tale momento la serie tv va in onda ogni giovedì dalle ore 21:15 su Sky. Come sempre, la serie tv targata CW e tratta dai fumetti omonimi pubblicati da Archie Comics, ha riscosso il suo successo sia su Netflix, che su Amazon grazie alla stagione 4.

Riverdale 5: trama e cast ufficiali della nuova stagione

Per cominciare, prepariamo coloro che non sono dotati di Sky (e che quindi sono fermi alla quarta parte) al nuovo arrivo di Riverdale, riportando qui di seguito il trailer ufficiale.

La trama di Riverdale 5 vede un balzo temporale mostrando i protagonisti ormai cresciuti e ognuno per la propria strada. Archie è andato in guerra, Jughead è diventato scrittore, Betty ha deciso di entrare nell’FBI mentre Veronica si è sposata. Sono trascorsi ben 7 anni dall’ultimo giorno di liceo, eppure un nuovo mistero riporta i ragazzi a Riverdale.

Per quanto riguarda il cast, hanno abbandonato la scena di Riverdale 5 F.P Jones e Hermione Lodge, rispettivamente interpretati da Skeet Ulrich e Marisol Nichols.

Entrambi hanno espresso la loro gratitudine nei confronti della serie. “Sono incredibilmente grato per le amicizie che ho stretto in Riverdale, e mi mancherà vedere tutti ogni giorno. Sono orgoglioso di essere stato parte di un gruppo di persone così talentuose, davanti e dietro la telecamera. Ma ho deciso che è il momento per me di andare avanti ed esplorare altre opportunità creative” ha dichiarato l’attore Skeet Ulrich.

Mentre Marisol Nichols ha detto: “Ho passato momenti meravigliosi portando in vita Hermione Lodge e lavorando con il mio fantastico cast, che è diventato una famiglia. Abbiamo passato così tanti bellissimi momenti insieme, i più alti e i più bassi. Abbiamo veramente i fan migliori in assoluto. Non vedo l’ora di vivere il prossimo capitolo e sono emozionata riguardo al mio futuro”.