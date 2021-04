Il conto alla rovescia per l’ultima stagione di Lucifer ormai è ufficialmente iniziato. Lo show si prepara tronare su Netflix e i fan sono letteralmente in visibilio. La sesta stagione dello show arriva finalmente sulla piattaforma di streaming per completare la narrazione su Lucifero. La serie TV infatti prende le mosse dal momento in cui Lucifero, re dell’inferno, lascia il suo trono per trasferirsi sulla Terra, precisamente a Los Angeles dove decide di aprire un night club chiamato Lux.

Lucifer è di sicuro uno degli show preferiti dagli utenti che sono trepidanti nell’attesa di poter gustare l’ultima stagione. E a tal proposito, dopo l’ufficializzazione della data di lancio, fissata per il 28 maggio, arrivano anche i nomi di tutte le puntate.

Lucifer: ecco tutti i titoli per le puntate dell’ultima stagione

Ormai il tempo è agli sgoccioli, mancano meno di due mesi all’uscita dell’ultima stagione di Lucifer. Come detto la data di uscita è già stata fissata per il il 28 maggio; adesso però sono stati resi noti anche i titoli delle punte, alcuni dei quali, è bene avvisare prima, potrebbero essere dei giganteschi spoiler; se però non vi importa di correre il rischio scopriamo insieme i titoli dell’ultima stagione della serie TV Netflix.