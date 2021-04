In seguito al grande successo della versione Flash dell’offerta, l’operatore francese bha recentemente deciso di dare vita a Giga 100, una nuova tariffa attivabile da tutti.

Questa nuova tariffa, come promette l’operatore, non subirà mai cambi di prezzo, rimarrà per sempre a soli 9.99 euro al mese. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa prevede.

Iliad Giga 100 a meno di 10 euro al mese

La nuova offerta Giga 100 comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti e 100 GB in 5G alla massima velocità disponibile. Di questi 100 GB, i clienti ne potranno usufruire 6 per la navigazione in Roaming nei paesi dell’Unione Europea, il tutto a soli 9.99 euro al mese per sempre.

L’offerta, come classico di Iliad, include nel prezzo tutti gli eventuali extra cosi e ha la promessa di non rimodulare mai il prezzo. Pertanto, prezzo fisso, per sempre. Potete sottoscrivere la nuova offerta iliad in uno dei tanti SimBox oppure online sul sito ufficiale del gestore. Sul sito ufficiale troverete anche tutte le altre offerte attualmente proposte.

Un esempio è la Giga 50, che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico internet al mese al prezzo di 7.99 euro al mese. Tutti i clienti avranno diritto a 4 GB mensili per il traffico in Roaming UE. Ancora, inclusi nell’offerta troviamo la segreteria telefonica, l’hotspot, il servizio “mi richiami” e altre funzionalità. L’unico costo da sostenere è quello della SIM, una volta sola, pari a 9.99 euro. Non sono previsti vincoli e costi nascosti.

Iliad solo Voce comprende invece minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori e, a differenza della precedente offerta, non prevede Giga nel proprio bundle. Quest’ultima ha un prezzo di 4.99 euro al mese più il costo di attivazione della SIM di 9.99 euro una tantum. Per scoprirle tutte nel dettaglio non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore, sicuramente troverete un’offerta che fa al caso vostro.