Il produttore cinese Oppo ha in serbo per il futuro un nuovo smartphone appartenente alla fascia media del mercato sia in versione LTE sia in versione con supporto alla connettività 5G. Stiamo parlando del prossimo Oppo A74 e la sua variante 5G è stata avvistata presso uno store online, rivelandoci i prezzi e le specifiche.

Ecco i prezzi e le specifiche del prossimo Oppo A74 5G

Oppo ha intenzione di conquistare non solo la fascia premium del mercato, ma anche la fascia media. Uno dei prossimi device che presenterà l’azienda sarà il nuovo Oppo A74 e ora la sua versione con supporto alla connettività 5G è stata avvistata sullo store online jbhifi.com. Quest’ultimo avvistamento ci ha permesso di avere diverse conferme, sia per quanto riguarda il design, sia per i prezzi e sia per alcune specifiche.

Partendo innanzitutto dall’aspetto estetico, possiamo quindi notare come siano praticamente confermati i rumors emersi nelle scorse settimane. La parte posteriore dello smartphone ospiterà quattro sensori fotografici (48+8+2+2 megapixel) posti in una zona nera rettangolare in alto a sinistra, mentre la parte frontale vanterà la presenza di un ampio display forato. Stando a quanto riportato sul sito, sarà un pannello IPS LCD con una diagonale da 6.5 pollici e con una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Non dovrebbe mancare poi una grande batteria da 5000 mAh, ma per il momento non sappiamo quale ricarica rapida sarà in grado di supportare.

Lo store online ci ha infine rivelato il presunto prezzo di vendita del prossimo Oppo A74 5G, ovvero 449 AUD. Al cambio, quindi, dovrebbe trattarsi di circa 290 euro.