Il produttore cinese Oppo sembra non volersi fermare. Dopo aver annunciato soltanto pochi giorni fa i suoi ultimi medi di gamma della serie F19, infatti, nel corso delle prossime settimane potrebbe annunciare un nuovo device noto al momento come Oppo A74. Quest’ultimo, in particolare, è stato avvistato in rete in alcune immagini renders.

Ecco come potrebbe essere il design del prossimo Oppo A74

Nonostante siano stati annunciati soltanto due giorni fa i nuovi Oppo F19 Pro e Oppo F19 Pro+, il noto produttore cinese presenterà a breve un altro device appartenente alla fascia media del mercato. Come già accennato, si tratta del prossimo Oppo A74 e, in queste ultime ore, sono stati pubblicati sul sito mobielkopen.net numerosi dettagli tecnici e immagini renders.

Da questi ultimi, in particolare, possiamo notare come l’aspetto estetico di questo nuovo dispositivo sia piuttosto simile a quello visto su alcuni device del sub-brand Realme. La parte posteriore è infatti caratterizzata dalla presenza di tre fotocamere poste in una zona rettangolare in alto a destra e sul fronte troviamo poi un ampio display con un piccolo foro sul lato sinistro. Le colorazioni del device, inoltre, sembra che saranno la Space Silver e la Fluid Black.

Dal punto di vista tecnico, le dimensioni complessive di Oppo A74 dovrebbero essere pari a 169.2 x 75.7 x 8.4 mm e questo vuol dire che ci troveremo di fronte ad uno schermo con una diagonale compresa tra i 6.5 e i 6.8 pollici. Oltre a questo, a bordo dovremmo trovare una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 33W, mentre come memoria interna dovrebbero esserci 128 GB. Il sito web ha infine rivelato che lo smartphone verrà distribuito in due versioni, una con supporto alla connettività 4G e una con supporto alle nuove reti di quinta generazione.