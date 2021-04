La casa automobilistica francese Citroen ha da poco svelato ufficialmente una nuova edizione della sua Citroen C1. In particolare, si tratta della serie speciale Millenium, la quale offre alla vettura alcuni tratti estetici distintivi e un look generale più vivace e moderno. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche.

Citroen C1 serie speciale Millenium è ufficiale

Come già accennato, la nuova edizione della city car del noto marchio francese è caratterizzata da alcuni tratti estetici distintivi e particolari. Troviamo ad esempio i vetri posteriori leggermente oscurati e i passaruota costituiti da una plastica realizzata in una colorazione nera opaca. Il tutto è accompagnato anche da dei cerchi in lega da 15 pollici, che rendono la Citroen C1 Millenium più simile a livello estetico ai modelli crossover, come ad esempio la C1 Urban Ride.

Per quanto riguarda gli interni, abbiamo invece delle finiture Millenium Grey e il volante è inoltre caratterizzato da degli inserti in pelle. All’interno non mancano poi un infotainment con schermo da 7 pollici Mirror Screen, l’aria condizionata e un impianto audio con ben quattro speaker. Si tratta di un allestimento che è stato ripreso da quanto fatto sulla versione Feel.

Sotto al cofano, poi, è presente un motore a 3 cilindri a benzina VTi da 72 CV che permette di raggiungere una velocità massima di 160 km/h. Troviamo, infine, un cambio manuale a 5 rapporti.

Prezzi e disponibilità

Per il momento la nuova city car Citroen C1 serie speciale Millenium sarà disponibile all’acquisto in Francia con consegne a partire dal mese di giugno. Per quanto riguarda il prezzo, si parte da 14.850 euro.