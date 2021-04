È impossibile negare che, a partire dal nuovo anno, Clubhouse abbia portato una ventata di aria fresca nel panorama dei social network e anche le altre piattaforme social se ne sono accorte.

Tra queste troviamo Twitter, che a inizio marzo ha lanciato i suoi Spaces su Android e iOS. Nelle ultime ore il colosso ha anche annunciato che gli Spaces arriveranno anche su Desktop. Scopriamo i dettagli.

Twitter come Clubhouse: gli Spaces arriveranno anche su Desktop

Twitter Spaces è la novità del social che permette di creare o accedere a “spazi” di discussione vocale con gli altri utenti, dunque molto ispirata a quanto proposto da Clubhouse. Nelle ultime ore, come anticipato poco fa, sarebbe arrivata la conferma, da Twitter stessa, che Spaces è in arrivo anche su piattaforma desktop.

Tutto è nato dal tweet della solita Jane Manchun Wong, che aveva scovato la funzionalità in fase di sviluppo per la web app di Twitter. A questo è arrivata la risposta, abbastanza curiosa, di uno sviluppatore di Twitter Spaces, il quale ha condiviso qualche screenshot che mostra come starebbero progettando l’interfaccia utente di Spaces per desktop.

Twitter non ha indicato tempistiche di rilascio per la novità Spaces su desktop. Sicuramente ne sentiremo parlare nelle prossime settimane, e non solo relativamente soltanto a Twitter. È ormai chiaro che anche gli altri social stanno correndo per colmare il gap con Clubhouse. Non ci resta che attendere per scoprire maggiori dettagli sull’argomento.