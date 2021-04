Quando usciranno i nuovi episodi di Stranger Things? Sempre più appassionati della popolare serie tv Netflix si pongono questa domanda, la cui risposta è però ancora incerta. Dopo la terza stagione giunta sugli schermi della piattaforma streaming lo scorso anno, l’attesa è tutta rivolta per le nuove puntate della quarta stagione.

Stranger Things, il possibile rilascio tra fine 2021 e inizio 2022

Così come altre produzioni anche Stranger Things è stata penalizzata dalla pandemia. Le restrizioni sanitarie previste negli Stati Uniti hanno fatto slittare l’inizio delle riprese. La buona notizia per gli appassionati della serie tv è che la produzione è ufficialmente partita: gli episodi della quarta stagione sono ora in corso di registrazione in Georgia.

Le tempistiche per la reale disponibilità degli episodi su Netflix non sono tutt’ora chiare. Possibile un lancio di Stranger Things già nel secondo semestre dell’anno, con maggiore possibilità per i mesi autunnali. Tuttavia non è nemmeno da escludere un possibile rinvio ad inizio 2021.

Lo slittamento dei tempi non soddisfa ovviamente i numerosi fan di Stranger Things, costretti ad attendere più del dovuto per i nuovi episodi. Simile sorte però tocca anche agli appassionati di altre celebri serie tv di casa Netflix.

Proprio questa settimane è giunta notizia circa tempi più lunghi per l’arrivo di La casa di carta. La serie tv spagnola, famosa in tutto il mondo, si concluderà a breve con la quinta stagione. Se inizialmente la disponibilità di La casa di carta era attesa già per l’estate, anche in questa circostanza tutto lascia pensare ad un’uscita nel prossimo autunno.