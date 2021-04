The Walking Dead 10: ciò che accadrà nei 3 episodi speciali deluderà i fan

The Walking Dead sta scorrendo senza problemi verso l’undicesima stagione. Prima di poter però passare alla season 11, i fan dovranno mandare giù un boccone piuttosto amaro. La penultima stagione ha infatti offerto ben 3 episodi sconvolgenti per permettere alla serie di dirigersi verso gli scontri finali. A questo punto, è arrivato il momento di dare il via ai possibili SPOILER, dunque qualora non aveste ancora visto The Walking Dead 10, procedete con cautela verso la fine (troverete novità sull’ultima stagione).

The Walking Dead 10: la delusione negli episodi bonus e l’arrivo della nuova stagione

Gli episodi extra di The Walking Dead 10 hanno permesso al pubblico di capire dettagli inaspettati sui protagonisti della serie tv tra cui appunto Negan. Non si tratta di semplici filler, bensì di notizie piuttosto preziose per la comprensione in maniera approfondita dei lati di alcune figure che non conoscevamo. Tra questi il diciannovesimo episodio, dal titolo One More, ha completamente ribaltato le carte in tavola. Nel corso della puntata (ALLARME SPOILER) padre Gabriel (Seth Gilliam) uccide nientemeno che Mays (Robert Patrick). Tutto ciò fa cambiare la nostra visione nei confronti di The Walking Dead 10: Gabriel potrebbe inaspettatamente essere uno degli indiziati maggiori a lasciarci in un futuro breve.

Cosa sappiamo dirvi sulla season 11?

Stando a quanto detto dai produttori di AMC Network, l’ultima stagione di The Walking Dead sarà composta da ben 24 episodi, ma verrà suddivisa in 3 parti. Ciò significa che non riusciremo a vedere tutta la stagione in un solo fiato. Nell’attesa vi comunichiamo i personaggi presenti sulla season 11:

Daryl ( Norman Reedus )

) Maggie ( Lauren Cohan )

) Tutti i sopravvissuti lungo la strada per il Commonwealth.

Inoltre la showrunner Angela Kang si è lasciata sfuggire dei dettagli molto importanti: “Ci sono molti personaggi all’interno di quel gruppo da conoscere e inizieremo ad approfondirli un po’, a farci un’idea delle loro vibrazioni, di cosa parlano. Ma nell’ultima stagione, rispetto agli episodi speciali della decima, c’è una storia più interessante.”