Il produttore cinese Realme ha da poco svelato una nuova variante di un suo smartphone appartenente alla serie X. Si tratta del nuovo Realme X7 Pro Plus, il quale porta con sé alcune caratteristiche meno prestanti dei precedenti modelli. Vediamo nel dettaglio di che si tratta.

Ufficiale il nuovo Realme X7 Pro Plus: ecco le caratteristiche

Come già accennato, è appena stato presentato sul mercato mobile un nuovo smartphone del noto brand Realme. Nello specifico, ci troviamo di fronte a Realme X7 Pro Plus, un device molto curato dal punto di vista estetico. La parte frontale risulta infatti piuttosto elegante grazie alla presenza di un display leggermente curvo ai bordi. Si tratta di un pannello SuperAMOLED anche se, rispetto ai suoi predecessori, qui troviamo un refresh rate che si ferma ai 90Hz.

Molto curata risulta anche la parte posteriore, grazie alle colorazioni cangianti e troviamo inoltre presente una piccola scritta con il motto dell’azienda, Dare to Leap. Oltre a ciò, anche in questo caso vi è una sorta di downgrade rispetto al precedente modello. Il nuovo X7 Pro Plus, infatti, dispone di tre fotocamere posteriori con sensori fotografici da 64+8+2 megapixel contro le quattro fotocamere presenti su X7 Pro.

Rimane invece invariato il processore, ovvero il SoC MediaTek Dimensity 1000+, con tagli di memoria da 8/128 GB e da 12/256 GB. Non mancano il chip NFC, il supporto al 5G, Android 11 e una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Realme X7 Pro Ultra sarò disponibile all’acquisto ad un prezzo di circa 310 euro per la versione da 8/128 GB e a circa 350 euro per la versione da 12/256 GB.