Coop e Ipercoop hanno recentemente presentato un volantino con il quale sono perfettamente stati in grado di avvicinare le più importanti realtà della rivendita di elettronica, a suon di prezzi bassi e di sconti fortissimi, tutti applicati sui migliori prodotti in circolazione.

Coloro che vorranno effettivamente approfittare delle ottime riduzioni lanciate da Coop e Ipercoop, saranno costretti a recarsi personalmente nei vari negozi che è possibile trovare in ogni regione d’Italia, con qualche piccola promozione invece disponibile anche sul sito ufficiale. Nell’eventualità in cui accediate a CoopOnline, ricordatevi che la spedizione presso il domicilio sarà gratuita nel momento in cui si spediranno più di 19 euro.

Coop e Ipercoop: con il nuovo volantino non si scherza

Le offerte lanciate da coop e ipercoop sono assolutamente molto interessanti, prevedono difatti la possibilità di accedere a buoni prodotti di fascia media, con una spesa che non andrà mai oltre i 350 euro.

In particolare gli utenti si ritroveranno a poter acquistare i vari Realme 7 pro, pagandolo 289 euro, oppure Oppo Reno 4 a 349 euro, passando poi per Samsung Galaxy A12 da 179 euro, ma anche Oppo A73 da 199 euro e Oppo A15 da 129 euro.

La campagna promozionale ovviamente non si ferma qui, se volete approfondire la conoscenza di un volantino che nasconde tantissime occasioni con le quali confrontarsi, anche legate a categorie merceologiche differenti, dovete aprire il prima possibile le pagine che trovate qui sotto.