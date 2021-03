MediaWorld è letteralmente impazzita e riesce ancora una volta a convincere gli utenti che può essere la valida alternativa ad Amazon, per quanto riguarda l’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, al giusto prezzo finale di vendita, senza essere minimamente costretti a rinunciare alla qualità generale.

Coloro che vorranno effettivamente avvicinarsi all’acquisto, potranno approfittare degli sconti nei negozi in Italia, o comunque delle stesse promozioni sul sito ufficiale dell’azienda, con possibilità ad ogni modo di ricevere la merce a domicilio (però a pagamento, si potrebbero versare fino a 9,99 euro). In aggiunta è sempre presente il Tasso Zero, con pagamento rateizzato fisso tramite il conto corrente bancario, nel momento in cui la spesa complessiva supererà i 199 euro.

MediaWorld: spendere poco è davvero molto semplice

Spendere poco con MediaWorld è molto più semplice del previsto, a partire per gli utenti che vorranno mettere le mani su un prodotto con sistema operativo iOS, in questo caso infatti è previsto uno sconto veramente importante, anche su modelli relativamente recenti. In particolare annoveriamo la presenza di iPhone 12, disponibile all’acquisto a 899 euro, passando poi anche per i più datati iPhone 11 e iPhone 11 Pro, i cui prezzi però si aggirano attorno ai 699 e 879 euro. Tutti i prodotti elencati sono distribuiti in versione no brand con la classica garanzia legale della durata di 24 mesi.

Maggiori informazioni in merito al volantino MediaWorld sono reperibili direttamente nelle pagine che trovate elencate nel nostro articolo.