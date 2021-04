TIM anche nel mese di Aprile mette il bonus internet a disposizione di tutti i suoi clienti. Il voucher previsto per le offerte di Fibra ottica ha un valore netto di 500 euro. Potranno accedere a questa vantaggiosa misura tutti gli utenti che hanno già un piano di abbonamento con TIM o i nuovi clienti che attiveranno un piano ex novo.

TIM, la migliore tariffa per Fibra ottica e tablet con sconto di 500 euro

La linea commerciale di TIM segue da vicino una strategia già intrapresa sia da WindTre che da Vodafone. Il bonus internet per i clienti sarà quindi suddiviso in una doppia tranche proporzionale. Una parte dell’incentivo sarà destinata ad uno sconto netto sul costo delle offerte per la Fibra ottica e la telefona fissa, una seconda parte invece sarà utile per l’acquisto di un tablet.

Il bonus internet è disponibile per tutti i clienti di TIM che rispetteranno una condizione di attivazione fondamentale. Per ricevere l’incentivo, infatti, sarà necessario presentare un’attestazione ISEE con situazione economica familiare uguale o inferiore a 20mila euro.

L’offerta messa in campo da TIM per il bonus internet prevede un costo mensile pari a 19,90 euro. Gli utenti riceveranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con internet illimitato attraverso le velocità della Fibra ottica. Per quanto riguarda il tablet, gli abbonati del gestore italiano potranno acquistare contestualmente un Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi con una riduzione sul costo di listino pari a 300 euro. Il prezzo finale del dispositivo sarà quindi di 29,90 euro.