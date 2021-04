Samsung potrebbe presto rilasciare sul mercato un nuovo modello del suo amato Galaxy S20 FE in versione 4G. Secondo un nuovo rapporto di SamMobile, una variante con lo stesso processore Snapdragon 865 del modello 5G arriverá presto. La nuova variante é stata avvistata per la prima volta online sul sito Web di Wi-Fi Alliance poche settimane fa.

Il Galaxy S20 FE LTE con Snapdragon 865 porta il numero di modello SM-G780G e sará probabilmente rilasciato nei mercati in cui il Galaxy S20 FE 5G non é disponibile. Attualmente, tutte le varianti LTE del Galaxy S20 FE 5G sono alimentate dal chipset Exynos 990 sviluppato da Samsung. A parte il processore Qualcomm, la variante in arrivo non sará diversa dalle varianti LTE esistenti.

Galaxy S20 FE: il prossimo modello avrá chipset Qualcomm

Il dispositivo in questione avrá anche un chipset MST, qualcosa che manca negli ultimi smartphone della serie Galaxy S21 di Samsung. La variante LTE con Snapdragon 865 dovrebbe contribuire a rendere piú performante il tanto apprezzato Galaxy S20 FE per i consumatori che non sono fan dei processori Exynos di Samsung.

Anche se il chip di Qualcomm e quello di Samsung sono entrambi realizzati a 7nm, lo Snapdragon 865 ha delle prestazioni in piú. Come rivelato da una roadmap del prodotto trapelata all’inizio di questo mese, Samsung sta lavorando ad un seguito del Galaxy S20 FE. Esso potrebbe debuttare in un evento Unpacked ad agosto.

Il Galaxy S21 FE dovrebbe essere alimentato dal chipset snapdragon 88 di Qualcomm ed offrire specifiche simili agli attuali top di gamma Android ad un prezzo piú basso.