WhatsApp: il nuovo trucco spia è disponibile gratis per chiunque

Da qualche mese si parla tanto di WhatsApp e non solo per le grandi novità che riguarderanno il futuro. L’applicazione infatti ha fatto parlare tantissimo a causa del nuovo aggiornamento previsto per il mese di aprile, quello che in tanti hanno discusso durante il mese di dicembre e di gennaio.

Si tratterà di un nuovo aggiornamento che andrà a modificare termini e condizioni della privacy, non cambiando però nulla di rilevante rispetto al presente. Molti utenti però non hanno preso bene la cosa, decidendo di scappare via da WhatsApp per sposare Telegram. Durante le ultime ore si starebbe parlando però anche di un’altra situazione: lo spionaggio non sarebbe morto definitivamente. Questo fenomeno, piaga che da sempre attanaglia WhatsApp e le altre applicazioni di messaggistica, sarebbe ritornato alla carica con un’applicazione tutta nuova.

WhatsApp: con la nuova applicazione è possibile spiare le persone senza pagare neanche un centesimo

La notizia delle ultime ore sarebbe davvero incredibile visto che rievocherebbe alcuni fantasmi del passato. WhatsApp sarebbe di nuovo in balia di un’applicazione in grado di spiare le persone senza farsene accorgere.

In questo caso la soluzione non sarebbe però molto invasiva, visto che il contenuto delle chat non potrebbe essere scoperto. Allo stesso tempo grazie alla piattaforma che prende il nome di Whats Tracker, sarebbe possibile conoscere i movimenti di qualsiasi persona all’interno di WhatsApp. Il tutto funzionerebbe lasciando attiva l’applicazione in background e scegliendo delle persone da monitorare. Sarà possibile conoscere il loro orario di entrata e di uscita con tanto di notifica istantanea.