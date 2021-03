WhatsApp: potete adesso spiare il vostro partner di nascosto e gratis

Da diversi anni gli utenti si chiedono che fine abbia fatto lo spionaggio, pratica che in passato riusciva a spaventare anche le persone più esperte. WhatsApp infatti era una piattaforma spesso in balia di tali pratiche, le quali nel futuro prossimo si sarebbero poi rivelate nulle. Ad oggi nessuna delle applicazioni a pagamento che prima permettevano di spiare gli utenti funziona, soprattutto grazie all’attività dell’azienda.

WhatsApp infatti ha fatto di tutto pur di debellare questo fenomeno che oggi infatti non fa più paura. Nonostante tutto questo ci sono ancora utenti che ricercherebbero incessantemente un modo per spiare il proprio partner o magari qualcuno di cui vogliono conoscere ad esempio i movimenti. Secondo quanto riportato ci sarebbe una nuova applicazione in grado di fare proprio questo, il tutto in maniera gratuita e anche legale.

WhatsApp: con la nuova applicazione è possibile spiare i movimenti delle persone gratis

L’applicazione che gli utenti attendevano da tempo e che fosse complementare a WhatsApp è finalmente arrivata. Stiamo parlando di Whats Tracker, opportunità più unica che rara che offre la possibilità di conoscere i movimenti delle persone.

Non si tratta dunque di una vera e propria applicazione spia, ma di una semplice app di tracciamento che riuscirà a conoscere gli orari di entrata e di uscita. Grazie a questa soluzione potrete quindi sapere quando le persone che scegliete di monitorare entrano o escono da WhatsApp. A fine giornata potrete avere poi anche un report completo con tutti gli orari, con l’applicazione che risulta gratuita al 100%.