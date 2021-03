Lo spazzolino elettrico sonico intelligente Oclean x Pro Elite, con il suo touch screen LCD a colori, i sensori di pressione interna e giroscopici, insieme al nuovo sistema operativo Oclean, è in grado di rilevare le zone cieche di pressione e spazzolatura per fornire rapporti in tempo reale. L’Oclean X Pro Elite può connettersi al vostro smartphone tramite bluetooth utilizzando l’app Oclean, l’app permette di associare più dispositivi, di visualizzare i dati di spazzolatura giorno / settimana / mese, prendendosi cura della salute orale della vostra famiglia.

Con gli altri dispositivi disponibili sul mercato, non ci sono risultati di spazzolatura dopo la spazzolatura e non è possibile sapere quanto bene avete pulito i denti; i risultati della spazzolatura indicano solo copertura e uniformità, con nessun suggerimento sui miglioramenti. Solo i modelli di fascia alta supportano il “monitoraggio della zona cieca”, ma sono anche troppo cari; richiedendo nel contempo che il telefono sia acceso durante la spazzolatura, ma come fare?

Protezione orale intelligente

Oclean è il primo marchio al mondo a includere un display touch screen a colori su un impianto elettrico spazzolino. Utenti che sono abituati al funzionamento del touch screen degli smartphone possono abituarsi molto rapidamente ai controlli sullo schermo per lo spazzolino. Con questa interfaccia, usare lo spazzolino da denti diventa molto più facile e più conveniente. Sarà infatti possibile visualizzare le “zone cieche” e il punteggio di spazzolatura in tempo reale, in modo che l’utente può facilmente rettificare. Rispetto ai dispositivi precedenti che richiedono un’app mobile per visualizzare queste informazioni, la comodità di incorporare lo schermo può aiutare gli utenti a prendere buone abitudini di spazzolatura.

Lo spazzolino elettrico sonico intelligente Oclean X Pro Elite è dotato di un giroscopio a 6 assi incorporato, un sensore per monitorare il gesto di spazzolatura in tempo reale d

con un massimo di 1500 punti-dati raccolti al minuto. Attraverso il calcolo dei dati, l’app

determinerà la posizione e la forza della spazzolatura e i risultati della spazzolatura saranno

visualizzato visivamente in un “modello dentale a 8 zone” sullo schermo integrato.

Se sono presenti zone che non sono state adeguatamente pulite, verrà visualizzata in blu

il modello dentale e l’utente può vedere direttamente la zona che non è stata pulita

sufficientemente, in modo che si possa concentrarti maggiormente su quell’area la prossima volta.

Tecnologia di pulizia ad ampia oscillazione Maglev 2.0

Esistono due serie di elettrodi composti da bobine e il vibratore (l’asta di collegamento della testina della spazzola) si trova tra le due serie di elettrodi. Modificando il segnale di controllo, viene generata una corrente alternata e la direzione e l’intensità del campo magnetico vengono modificate, in modo che il vibratore si muova ad alta velocità tra le piastre.

Vantaggi: Riduce l’attrito fisico, la vibrazione del corpo è minima, il rumore è mantenuto basso e il palmo non sarà insensibile a causa della vibrazione del corpo mentre si tiene in mano; inoltre l’energia del vibratore è concentrata sulla sezione della testa dello spazzolino, ottimizzando così l’effetto spazzolatura. Il prodotto ha una lunga durata, i test di base richiedono 5000 ore o più prima che si rompa, con un tempo operativo di 4 minuti al giorno, la durata dello spazzolino da denti è molto più lunga di quella dello spazzolino stesso.

Svantaggi: Costo più alto.

Oclean X Pro Elite è dotato di un motore brushless a levitazione magnetica utilizzato da dispositivi elettrici di fascia alta, con una velocità massima di 42000 giri / min, fornendo una potenza sufficiente per la pulizia dei tuoi denti.

Al momento, gli spazzolini elettrici tradizionali sul mercato hanno generalmente 3-6 velocità

scegliere tra, ma la condizione orale di ogni persona è diversa e sono disponibili troppe poche opzioni, per questo è difficile soddisfare le esigenze di tutti. Oclean X Pro Elite fornisce 32 livelli di intensità tra cui scegliere, per consentire agli utenti di selezionare l’intensità più adatta a loro stessi.

In generale, con la premessa che le altre condizioni siano le stesse, una

grande oscillazione significa una lunghezza maggiore della singola pista di pulizia, che può migliorare l’efficienza di pulizia, ma un’oscillazione eccessiva causerà problemi come

potenza insufficiente, shock eccessivo e aumento del disagio orale. Con la

promessa di garantire potenza e comfort orale, il Laboratorio Oclean ha

aumentato l’oscillazione a 6 mm, migliorando efficacemente l’efficienza di pulizia.

Lo standard di riduzione del rumore dello spazzolino elettrico, Whisperclean 2.0 Standard, richiede che il rumore (intensità del suono) degli spazzolini elettrici oscillanti dovrebbe essere inferiore a 65 decibel. La maggior parte degli spazzolini silenziosi pubblicizzati sul mercato hanno un livello di rumore inferiore a 60 decibel. Grazie alla tecnologia di riduzione attiva del rumore a ultrasuoni WhisperCleanTM 2.0, il nuovo Oclean X Pro Elite raggiunge solamente 45db, le persone ad 1 metro di distanza non sentono che lo spazzolino è in uso.

Ricarica wireless

Oclean X Pro Elite utilizza la ricarica rapida wireless compatibile con Qi, con una capacità della batteria di 800 mAh, e può essere completamente caricata in sole 3,5 ore. Con 2 spazzolature di 2 minuti al giorno a livello 16, la batteria può durare per 35 giorni di utilizzo continuo. A livello di intensità 1, può durare anche 45 giorni di utilizzo continuo.

Dove acquistarlo

Il dispositivo è in prevendita dal 29 marzo al 5 aprile al prezzo di 51,95 euro, tutti coloro che lo acquisteranno avranno la possibilità di vincere lo Sterilizer S1, due testine di ricambio, una borsa da viaggio o il filo interdentale.

La garanzia è garantita per 2 anni dall’acquisto, la spedizione avverrà in 8-15 giorni dalla Cina, e sarà completamente gratuita. Nel caso in cui ci fossero problemi, verrà sostituito/riparato gratis. I dettagli sono disponibili qui.