Uno spazzolino elettrico, di fascia alta e connesso, capace di monitorare l’igiene orale in tempo reale. Stiamo parlando di Lebooo Smart Sonic, il primo esponente dell’ecosistema HiLink di Huawei a sbarcare finalmente anche in Italia.

Trentasei le modalità di pulizia, con un vero e proprio coach virtuale che valuterà la nostra igiene orale e saprà consigliarci la giusta modalità di utilizzo. Scopriamo maggiori dettagli.

Huawei Lebooo: il nuovo spazzolino elettrico del colosso cinese

Come detto, il punto forte del dispositivo è la capacità di monitorare in tempo reale l’igiene orale dell’utilizzatore. Il dispositivo non solo saprà rilevare l’efficacia della spazzolatura, ma fungerà da vero e proprio coach virtuale capace di guidare l’utilizzatore per ottenere la migliore esperienza possibile.

Lebooo Smart Sonic possiede trentasei modalità di pulizia fra cui scegliere. Potremo scegliere, tramite l’applicazione Huawei AI Life, una routine più soft o una più aggressiva, ma anche le modalità sbiancamento, pulizia, sensibilità e la funzione di assistenza. Lo spazzolino è dotato anche di un sensore di pressione intelligente, che aiuta a evitare danni allo smalto e alle gengive. Sarà possibile, infine, attivare la funzione che dà un “punteggio” alla nostra routine di igiene orale.

Riguardo alla batteria, Lebooo Smart Sonic può essere utilizzato per circa novanta giorni con una carica completa. Si ricarica in modalità wireless, e la carica completa dallo 0 al 100% impiega circa otto ore. Lo spazzolino elettrico connesso di Huawei è già disponibile sul sito ufficiale del produttore, nelle due varianti bianco e nero. Include due testine e costa 69.90 euro, ma in occasione del Black Friday sarà possibile acquistarlo al prezzo scontato di 49.90 euro.