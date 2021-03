I fan di Lucifer possono finalmente festeggiare, è finalmente ufficiale la data di uscita della seconda parte della quinta stagione. La serie TV che racconta della vita della stella del mattino dopo la decisione di abbandonare l’inferno e trasferirsi a Los Angeles. Qui l’angelo caduto si troverà a gestire un night club chiamato “Lux”.

La serie TV, che con le prossime uscite vedrà concludersi la seconda parte della quinta stagione, non è però sempre stata sulla cresta dell’onda. Per un certo periodo di tempo sembrava addirittura che Netflix volesse troncare lo show. Per fortuna dei fan però è stata solo un’idea estemporanea mai messa in atto. Ecco dunque che tra meno tempo di quanto possano pensare potranno finalmente godersi le nuove puntate di Lucifer.

Lucifer: annunciata la data di uscita delle nuove puntate

Con una certa sorpresa da parte dei fan qualche giorno fa è apparsa nella scheda di Lucifer, sulla pagina Netflix, la data di uscita della seconda parte della quinta stagione. Come i più sicuramente ricorderanno lo show aveva subito più di qualche problema a causa dell’esplosione della pandemia di Covi-19.

Questo aveva portato alla scelta di pubblicare solo la prima metà della quinta stagione. Adesso però sembra che tutto sia finalmente pronto per la conclusione dello show con la seconda parte. Non ci resta che attendere il 28 di maggio per scoprire finalmente come si concluderà la stagione. La serie infatti si è interrotta con un interessante colpo di scena. La comparsa di Dio riuscirà davvero a risolvere la situazione?