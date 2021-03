Huawei è chiamata ad una sfida molto importante per la propria sopravvivenza e, al tempo stesso, il produttore cinese si sta preparando ad un cambiamento epocale. Il sistema operativo proprietario HarmonyOS sembra in dirittura d’arrivo per il debutto finale sugli smartphone.

Il sistema operativo si configura come un ulteriore passo verso l’indipendenza come brand sotto tutti i punti di vista. Ecco quindi che Huawei ci tiene particolarmente a realizzare un software completo e finito.

Secondo una nuova indiscrezione, Huawei potrebbe tenere un evento dedicato ad HarmonyOS nelle prossime settimane. Al momento non è stata svelata una data ufficiale, ma la fonte indica che si dovrebbe tenere ad aprile.

Huawei presenterà a breve HarmonyOS e la famiglia P50

Inoltre, nei prossimi giorni arriverà la terza versione della Beta di HarmonyOS. Tenendo conto di questa ultima release e dei tempi tecnici per l’analisi da parte degli sviluppatori, la finestra di lancio si restringe. Possiamo ipotizzare che l’evento di Huawei potrebbe tenersi nella seconda metà del mese.

Il keynote di Huawei servirà ad ufficializzare l’arrivo di HarmonyOS sugli smartphone dell’azienda. Il brand svelerà quindi tutte le feature della versione finale e soprattutto quali smartphone riceveranno l’update.

Possiamo ipotizzare che l’evento potrebbe servire anche a presentare la famiglia Huawei P50. Questi device infatti dovrebbero rappresentare il debutto vero e proprio del sistema operativo su smartphone.

Ricordiamo che al momento tutte queste informazioni sono solo indiscrezioni. Il produttore cinese non ha ancora confermato alcun dettaglio in merito al debutto di HarmonyOS i della famiglia P50. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.