Il debutto della nuova famiglia Huawei P50 è molto atteso ma ancora avvolto dal mistero. Il produttore non ha ancora confermato nessuna data di lancio per la serie ed è piuttosto strano. Di solito, il brand presenta i device i flagship della serie P a fine marzo con inizio delle vendite ad aprile.

Al momento non si conosce molto della famiglia Huawei P50 e il produttore mantiene il più stretto riserbo. Tuttavia, una nuova indiscrezione potrebbe aver svelato un dettaglio importante sui device.

La fonte si definisce essere un impiegato Huawei e ha svelato che produttore è intenzionato a tenere un evento ad aprile. Il tema della presentazione sarà “Wisdom Connecting Everything, Wisdom and Hundreds of People” and “Art Deconstruction, No Prophet”.

Il lancio di Huawei P50 è in ritardo

Durante questo evento, Huawei dovrebbe ufficializzare l’arrivo di HarmonyOS sugli smartphone. Il sistema operativo proprietario si aggiornerà con la Beta numero 3 nei prossimi giorni, giusto in tempo per raggiungere la versione finale con l’evento dedicato.

Ovviamente, con il rilascio di HarmonyOS su smartphone, Huawei indicherà anche quali device verranno aggiornati. Considerando le informazioni disponibili, possiamo ipotizzare che la famiglia Huawei P50 porterà al debutto il sistema operativo.

Al fine di far combaciare tutto perfettamente, il produttore potrebbe annunciare i device insieme ad HarmonyOS ma valutare un lancio posticipato. Questo significa che i Huawei P50 non arriveranno sul mercato prima di maggio. Altre indiscrezioni indicano che la commercializzazione potrebbe essere rinviata addirittura a giugno.

I motivi di questo ritardo non sono chiari. Potrebbero essere collegati sia ad HarmonyOS ma anche a problemi produttivi per il device. In ogni caso, ci aspettiamo che Huawei P50 rappresenterà un ulteriore passo avanti nel mondo fotografico su mobile. Il produttore Cinese infatti utilizzerà nuove feature dedicate alla fotografia che alzeranno le performance.