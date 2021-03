In queste ore è emersa una notizia molto interessante che riguarda Huawei. Il colosso cinese infatti sta per lanciare un nuovo device misterioso. Non è chiaro la tipologia del dispositivo in questione mentre, invece, il prezzo di lancio è stato comunicato.

Il nuovo device di Huawei sarà venduto al prezzo di 300,000 Yuan che al cambio corrispondono a circa 46 mila dollari. Molto difficilmente si tratterà di una versione super esclusiva della famiglia Huawei P50. Per esclusione, possiamo ipotizzare che invece potrebbe trattarsi del primo veicolo elettrico del brand.

Secondo le indiscrezioni trapelate in queste ore, proprio la Huawei Car sarebbe il dispositivo misterioso in arrivo. Il mistero però è ancora molto fitto in quanto, nel passato, il produttore ha dichiarato di non essere interessata alla produzione di un veicolo elettrico.

Huawei potrebbe entrare da protagonista nel mondo automotive

Nonostante questo, l’azienda è uno dei principali fornitori di chip e di tecnologia per sistemi di infotainment. Basti pensare che sistemi di infotainment basati sui Huawei Mobile Services ottimizzati per l’automotive arriveranno sulle Mercedes Benz Classe S. Tuttavia, il ruolo di fornitore è molto diverso da quello di produttore e realizzare la propria vettura richiede conoscenze specifiche.

Se l’arrivo della Huawei Car dovesse essere confermata, possiamo aspettarci che l’azienda cinese sarà il principale responsabile per lo sviluppo della vettura, dei sistemi di bordo e delle batterie. La realizzazione vera e propria dovrebbe essere affidata ad un produttore esterno.

Si tratta di una situazione simile a quella di Apple Car. L’azienda di Cupertino è impegnata a realizzare tutte le tecnologie necessarie ad implementare la Guida Autonoma di livello avanzato. Non resta che attendere maggiori dettagli e scoprire questo misterioso device di Huawei e se veramente sarà un veicolo elettrico.