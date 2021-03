Smartphone: il nostro dispositivo nasconde una riserva d'oro

Molti smartphone raggiungono cifre inarrivabili, e questo lo sappiamo bene. Ciò che invece non ci immaginiamo è la componente di ognuno di questi: parliamo di rame e ferro , ma anche oro e argento, terre rare e metalli preziosi. Ebbene sì, in casa vostra (magari in quel cassetto degli oggetti dimenticati) si nasconde un vero e proprio tesoro.

Secondo uno studio E-waste Lab di Remedia in collaborazione con il Politecnico di Milano, uno smartphone contiene 9 grammi di rame, 11 grammi di ferro, 250 mg di argento, 24 mg di oro, 9 mg di palladio, 65 gr di plastica, 1 gr di terre rare (Praseodimio, Neodimio, Cerio, Lantanio, Samario, Terbio, Disprosio) e altri elementi preziosi come cadmio, cobalto, rutenio (i cosiddetti metalli preziosi).

La batteria a ioni di litio nono è da meno. Questa racchiude circa 3,5 g cobalto, 1,0 g terre rare (Nd, Eu, Ce e Tb). Se sommassimo gli smartphone di tutta Italia in un anno, il valore economico salirebbe a 195 milioni di euro. Ma ciò non è possibile. In compenso però i cellulari vengono raccolti nel raggruppamento R4 dei cosiddetti Raee (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) il quale comprende anche informatica, elettronica di consumo e piccoli elettrodomestici. Secondo Remedia in un anno vengono raccolti circa 2,3 milioni di pezzi.