Xiaomi sta per annunciare la propria macchina elettrica. Non sarebbe di per sé una novità visto che sono settimane che se ne parla. Secondo alcuni rapporti però, potrebbe già presentarla domani visto che terrà un evento il 29 marzo. C’è da sottolineare che potrebbe non essere così, ma rispetto agli altri giorni si hanno a disposizione molte nuove informazioni.

Un aspetto importante che si è scoperto di recente è chi sarà il produttore della macchina elettrica di Xiaomi. Si tratta di Great Wall Motors Company. È una compagnia cinese con la sede nella città di Hebei. Per noi il nome potrebbe non dire nulla, ma si tratta del più grande produttore cinese di SUV.

Xiaomi punta forte su questo nome e fa bene. Tra gli ultimi dati certi abbiamo quelli del 2016 che parlano della spedizione nel mondo di più di un milione di auto. Entrambi le parte non hanno ancora detto nulla, ma Reuters è certa delle informazioni raccolte.

Xiaomi nel mercato della automobili

Il motivo dietro la possibilità di una presentazione nell’evento di domani riguarda il teaser rilasciato su Twitter da Xiaomi stessa. È stato aggiunto un particolare importante però ovvero One More Thing, un’altra cosa. A questo punto potrebbe essere di tutto, ma viste le notizie uscite di recente potrebbe essere realmente la macchina elettrica del marchio cinese.

È interessante vedere Xiaomi che arriva prima presentare una macchina rispetto ad Apple. Le compagnie cinesi però si muovono molto più in fretta e il marchio statunitense invece è noto per prendersela con calma quando si tratta di creare qualcosa di nuovo.