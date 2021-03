Dopo aver svelato il costo e le dimensioni degli Apple AirTags previsti per il mese di aprile, il leaker Max Weinbach offre particolari informazioni sui prossimi iPhone 13, anticipando soprattutto quelli che saranno i colori proposti dal colosso di Cupertino e le novità che riguarderanno il comparto fotografico.

iPhone 13: ecco tutte le ultime novità sui dispositivi!

Le notizie sugli iPhone 13 hanno svelato ormai quasi tutti i dettagli rilevanti. Weinbach ha aggiunto a quanto già noto alcune informazioni non indifferenti su quelli che saranno i colori dei prossimi dispositivi Apple ritenendo che, gli iPhone Pro e Pro Max arriveranno anche in una nuova colorazione. Il colosso quest’anno proporrà dunque una nuova opzione, cioè il nero opaco. Meno certo sembra essere l’arrivo della colorazione arancione. Il leaker ha affermato che tra i nuovi iPhone potrebbe esserci anche l’opzione color bronzo ma l’indiscrezione non sembra poggiare su basi particolarmente certe. E’ probabile, infatti, che quest’ultima colorazione arrivi in seguito al lancio ufficiale.

Maggior credibilità hanno le ultime notizie relative al comparto fotografico degli iPhone 13 che, anche secondo Weinbach, subirà delle modifiche che garantiranno non soltanto una migliore qualità fotografica ma anche un design rinnovato poiché i sensori potrebbero occupare uno spazio minore risultando così meno sporgenti.

Senza alcun dubbio tra le novità che hanno maggiormente destato l’attenzione degli appassionati vi sono quelle relative alla probabile ricomparsa del Touch ID inserito nel display e alla riduzione delle dimensioni del notch, resa possibile dallo spostamento dell’altoparlante nella cornice del dispositivo. A confermare quest’ultima ipotesi compensa una foto recentemente diffusa in rete che mostra la parte frontale del modello “mini” e dei due iPhone Pro e Pro Max.