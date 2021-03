Clubhouse sembra non essere l’unica recente fonte di ispirazione per Twitter che potrebbe a breve proporre ai suoi utenti una funzionalità inaugurata ormai da diverso tempo da Facebook. Twitter Spaces e Super Follow potrebbero quindi non essere le uniche novità in arrivo.

Twitter potrebbe inserire le reazioni con emoji per i tweet!

Nel mese di aprile Twitter offrirà a tutti i suoi utenti la possibilità di utilizzare Spaces, una nuova funzionalità che riprende quanto introdotto da Clubhouse offrendo la possibilità di intraprendere conversazioni tramite messaggi vocali. Twitter Spaces non sarà però l’unica novità in arrivo.

La piattaforma sembra infatti interessata all’introduzione di due funzionalità che prendono spunto da quanto già presente su Facebook. La prima riguarda la possibilità di creare dei gruppi ai quali gli utenti possono iscriversi per seguire gli aggiornamenti o semplicemente confrontarsi sugli argomenti che preferiscono. La seconda, invece, coinvolge i tweet.

Twitter potrebbe introdurre le reazioni tramite emoji sotto i tweet in stile Facebook. Negli ultimi giorni il colosso sembra aver contattato alcuni utenti per richiedere un feedback sulle reazioni maggiormente apprezzate. In base a quanto riportato dal colosso nel questionario proposto le reazioni in arrivo potrebbero essere: Mi Piace, Divertente, Interessante, Triste, Fantastico, Supporto, Arrabbiato.

Accanto alle reazioni positive, Twitter potrebbe proporre un’ulteriore emoji tramite la quale l’utente potrebbe indicare il suo non aver apprezzato il tweet. Quest’ultima opzione potrebbe però non essere introdotta dalla piattaforma al fine di non causare disagi tra gli utenti che potrebbero provare timore nei confronti delle critiche e quindi smettere di condividere le loro idee tramite tweet.