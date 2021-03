Nel mese di Marzo, Iliad resta protagonista assoluto nel campo della telefonia mobile. Il provider francese mette a disposizione di tutti i suoi clienti un’offerta molto vantaggiosa come la Flash 100. Questa ricaricabile, disponibile a tempo limitato, prevede soglie di consumo molto ampie con una sorpresa caratterizzata dalla disponibilità della rete 5G.

Iliad offre il 5G gratis: questa la migliore tariffa con 100 Giga

La disponibilità della Flash 100 sarà garantita sino al 31 Marzo. Gli utenti che scelgono questa ricaricabile avranno a loro disposizione 100 Giga per navigare in internet, minuti senza limiti verso tutti ed SMS infiniti verso i numeri della rubrica. Il prezzo previsto per il pagamento mensile della tariffa è di 9,99 euro.

In aggiunta al costo fisso per il rinnovo della promozione, gli utenti dovranno aggiungere 10 euro come spese di attivazione e per il rilascio della nuova SIM di Iliad.

La Flash 100 si presenta come la ricaricabile più completa mai portata in auge da Iliad. Oltre ai costi da ribasso e alle tariffe low cost, i clienti potranno anche beneficiare dei servizi 5G. In questo senso, la scelta del provider francese si distacca di gran lunga dalle politiche commerciali di TIM e Vodafone. Il 5G con Iliad infatti sarà disponibile a costo zero, incluso proprio nella tariffa Flash 100.

Allo stato attuale, la sperimentazione del 5G in casa Iliad tocca 20 città d’Italia. Tra i centri attualmente coperti risultano presenti Milano, Roma, Firenze, Bologna, Torino. Nel corso delle prossime settimane altre città si aggiungeranno alla lista con l’obiettivo di estende ancor di più la copertura nel 2022.