Purtroppo ci sono brutte notizie per i clienti di alcune offerte riguardanti la rete fissa e internet di Vodafone. Come comunicato, infatti, a partire dalla giornata di ieri ci saranno delle rimodulazioni pari a 1,99 euro al mese e non solo. L’operatore telefonico ha infatti apportato alcune modifiche contrattuali.

Ecco le rimodulazioni per i clienti Vodafone di rete fissa

Come già accennato, l’operatore telefonico Vodafone apporterà a partire dal 23 marzo 2021 delle rimodulazioni per i clienti di alcune offerte di rete fissa. Il costo mensile di queste ultime verrà infatti maggiorato di un importo pari a 1,99 euro e non solo. Per tutti coloro che vorranno ricevere la bolletta a casa in formato cartaceo è infatti previsto un ulteriore addebito di 0,61 euro. Le offerte che sono coinvolte sono le seguenti:

Vodafone Casa Senza Limiti

Vodafone Casa Senza Limiti New

Vodafone Casa Zero Pensieri New

Vodafone Casa Zero Pensieri Plus

Vodafone Casa Senza Limiti Plus

Vodafone Telefono Senza Limiti

Vodafone Telefono Senza Limiti Extra

Telefono Ovunque

Vodafone Telefono Fisso

Tutto Facile Fisso

Oltre a questo, l’operatore telefonico ha poi apportato alcune modifiche contrattuali riguardanti l’articolo 13 delle Condizioni Generali di Contratto. Nello specifico, su quest’ultimo viene riportato quanto segue: “In caso di ritardato pagamento della fattura rispetto alla scadenza ivi indicata, Vodafone si avvale della facoltà di richiedere il versamento di un’indennità di ritardato pagamento a titolo di rimborso dei costi di gestione sostenuti (tra lo 0% e il 6% in funzione dello storico dei pagamenti e dei giorni di ritardato pagamento). I dettagli di tale importo e le condizioni di applicazione, così come previsto dalla Delibera 179/03/CSP, saranno pubblicati nella sezione Per il consumatore del sito www.vodafone.it e saranno oggetto di periodico aggiornamento sulla base dei costi sostenuti da Vodafone”.