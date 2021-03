Il colosso RedMagic, come promesso qualche settimana fa, ha appena svelato al mondo la data di uscita, e soprattutto il prezzo, delle versioni globali di RedMagic 6 e RedMagic 6 Pro.

Stiamo parlando degli smartphone realizzati con il contributo di Tencent Games presentati ufficialmente a inizio mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

RedMagic 6 e RedMagic 6 Pro debutteranno ufficialmente il prossimo 9 aprile 2021

RedMagic 6 e RedMagic 6 Pro sono stati svelati lo scorso 4 marzo 2021 e sono stati messi fin da subito a disposizione in prevendita in Cina, a un prezzo di partenza di 3799 yuan. Purtroppo per la versione globale ci sarà da attendere ancora qualche settimana, e il prezzo sarà un po’ più alto, complici le versioni scelte per la commercializzazione, vi ricordo che si parte con 12-128 GB.

Gli smartphone da gaming non si risparmiano certamente per quanto riguarda le caratteristiche tecniche: come abbiamo visto a bordo troviamo display AMOLED da 6,8 pollici Full-HD+ con refresh rate a 165 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 888, 12/16 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna UFS 3.1, ma anche un comparto fotografico di tutto rispetto con tre sensori posteriori (principale da 64 MP) e uno anteriore da 8 MP. Entrambi i modelli possono contare sulla connettività 5G.

Le versioni globali di RedMagic 6 e RedMagic 6 Pro saranno disponibili all’acquisto in preordine a partire dal 9 aprile 2021 con la possibilità di ottenere gratuitamente le cuffie RedMagic TWS senza fili. Il modello RedMagic 6 12-128 GB Eclipse Black partirà da 599 euro mentre il RedMagic 6 Pro 16-256 GB Moon Silver costerà 699 euro. La vendita libera partirà qualche giorno dopo, il 15 aprile 2021.