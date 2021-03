d

In tempi duri come questi, una notizia di tale calibro non può che aiutare chi è alla ricerca di un lavoro. E così BNL, una delle principali banche italiane, sta assumendo in questo periodo diplomati e laureati, i quali dovranno svolgere le seguenti occupazioni:

Direttori di Filiale

Questi dovranno raggiungere gli obiettivi contributivi e distributivi, analizzare le situazioni critiche e gli andamenti anomali. Ma anche seguire la nuova clientela e contribuire allo sviluppo di quella esistente, fornire un elevato livello di servizio alla clientela. Infine gestiranno il credito e assicureranno il presidio dei rischi operativi e commerciali;

Responsabili Relazioni Imprese

Gli impiegati di BNL dovranno gestire la clientela assegnata e il credito, fare diverse attività operative ed amministrative e le attività di fidelizzazione e assicurare il costante sviluppo di nuova clientela;

Addetti al Centralino

Essi avranno il compito di contattare in maniera proattiva il cliente fungendo da reminder e ricordando loro i servizi programmati o avvisandoli di un intervento terminato. Inoltre in BNL dovranno gestire i solleciti ricevuti dagli altri reparti, stilare una reportistica curandone l’aggiornamento periodico e controllando la correttezza delle informazioni riportate;

BNL: gli altri requisiti

Specialisti in Marketing Digitale

Coloro che saranno impegnati in BNL dovranno seguire le attività di comunicazione verso la clientela finale, curare le relazioni con l’agenzia esterna per la definizione della strategia e della sua implementazione. Non mancherà la gestione della reputazione del brand online, l’aggiornamento del sito corporate, il coordinamento di tutti i dipartimenti aziendali e la risoluzione delle problematiche.

Oltre al diploma e alla laurea, gli altri requisiti richiesti sono: orientamento al risultato e al cliente, capacità di comprendere, spiegare e supportare il cambiamento, flessibilità, capacità di analisi, buone attitudini commerciali, motivazione, predisposizione alle relazioni interpersonali e capacità di lavorare con il team di lavoro.